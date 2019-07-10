Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

 Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой
«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

 Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой
17:08   10 Июля 2019
Россия

Вице-премьер Италии опроверг фейк о финансировании из России

Вице-премьер Италии опроверг фейк о финансировании из России

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини вновь опроверг информацию о финансировании возглавляемой им партии «Лига» из России. Политик подчеркнул, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» от российской стороны.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба вице-премьера в среду, 10 июля. Возможным поводом для него послужила публикация портала Buzzfeed, в которой приводится расшифровка встречи представителей Сальвини с некими россиянами, якобы прошедшая в Москве в октябре 2018 года. На ней собеседники обсуждают финансирование «Лиги» через поставки российской нефти.

«Я уже подавал иск в суд (по этому поводу - ред.) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра», — подчеркнул Сальвини.

Ранее в феврале итальянский еженедельник L'Espresso опубликовал вброс под заголовком «три миллиона для Сальвини». В расследовании утверждалось, что представители «Лиги», которая входит в правящую коалицию в Италии, вели секретные переговоры в Москве, для финансирования кампании на выборах в Европарламент.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #италия #лига #сальвини

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...