Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини вновь опроверг информацию о финансировании возглавляемой им партии «Лига» из России. Политик подчеркнул, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» от российской стороны.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба вице-премьера в среду, 10 июля. Возможным поводом для него послужила публикация портала Buzzfeed, в которой приводится расшифровка встречи представителей Сальвини с некими россиянами, якобы прошедшая в Москве в октябре 2018 года. На ней собеседники обсуждают финансирование «Лиги» через поставки российской нефти.

«Я уже подавал иск в суд (по этому поводу - ред.) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра», — подчеркнул Сальвини.

Ранее в феврале итальянский еженедельник L'Espresso опубликовал вброс под заголовком «три миллиона для Сальвини». В расследовании утверждалось, что представители «Лиги», которая входит в правящую коалицию в Италии, вели секретные переговоры в Москве, для финансирования кампании на выборах в Европарламент.