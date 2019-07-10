В Петербурге прошли пикеты против пропаганды наркотиков и Резника в ЗакСе

В Петербурге у Гостиного двора 10 июля прошли пикеты. Горожане вышли с плакатами, требуя от Законодательного собрания лишить полномочий депутата от фракции «Партия Роста» Максима Резника, подозреваемого в употреблении запрещенных веществ.

«Но до сих пор ни оценки, ни ответа от Законодательного собрания Санкт-Петербурга нет. — посетовал в комментарии изданию «Невские новости» активист Антон Облицов. — Сейчас мы продолжаем серию одиночных пикетов с целью показать обществу, что мы хотим получить ответ по данной ситуации. В принципе, проблема потребления наркотиков и пропаганда в нашем обществе очень актуальна».

Претензии у активистов не только к депутату Резнику, который на опубликованном в мае видео раскуривал папиросу способом, характерным для потребителей травки, а после отказался пройти медосвидетельствование, чтобы снять с себя подозрения. Участники пикета подчеркивают, что и другие медийные личности подают дурной пример, пропагандируя наркотики в своем творчестве.

«Скоро будет VK Fest – известный фестиваль в Санкт-Петербурге. Там будут выступать рэперы и певцы, пропагандирующие наркотики, например Элджей и прочие. У нас в обществе певцы, пропагандирующие для молодежи употребление наркотиков, и депутаты, которые закрывают глаза на все это», - пожаловался другой участник митинга.

Активисты пообещали, что будут проводить пикеты до тех пор, пока петербургский парламент не примет решение по депутату Резнику. В свою победу верят, обещая предпринимать «жесткие шаги».