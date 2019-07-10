Министры обсудили отмену квоты на турецкие томаты

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в среду, 10 июля, в рамках третьего международного рыбопромышленного форума встретился с турецким коллегой Бекиром Пакдемирли. Стороны обсудили увеличение взаимной торговли сельхозпродукцией, итоги совместной работы за первое полугодие 2019 года и планы на будущее.

«По томатам у нас идет абсолютно плодотворное сотрудничество», — сказал глава Минсельхоза РФ.

По его словам, Анкара поставляет турецкие томаты на российскую территорию. Обозначили квоту в 150 тысяч тонн и пока норма не только абсолютно комфортна для турецких коллег, но и не требует увеличения. Тем не менее, Патрушев и Пакдемирли обсудили полную отмену квот на поставку турецких томатов в РФ.

«Будем жить в парадигме, что 150 тысяч тонн это достаточно, и прежде чем говорить об отмене квот, вообще нужно выбрать эти 150 тысяч тонн», — резюмировал министр.