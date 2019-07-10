Архангелогородка забыла пакет с деньгами на квартиру в автобусе

Полицейские вернули архангелогородке более миллиона рублей, которые местная жительница случайно оставила в автобусе. Об этом 10 июля говорится на сайте регионального управления МВД России.

По информации ведомства, женщина собиралась купить квартиру. Она сняла денежные средства с банковского счета и решила проехать несколько остановок на общественном транспорте, забыв пакет с деньгами и документами в салоне. Россиянка обратилась за помощью в дежурную часть на следующий день.

Пострадавшая вспомнила номер маршрута автобуса и сообщила об этом полицейским. Сотрудники ведомства выяснили, какие автобусы ходили в день происшествия, используя систему видеонаблюдения «Безопасный город». Затем они связалась с работниками диспетчерской службы автопарка, а через нее — с кондукторами. Искомый пакет с деньгами удалось обнаружить. Он, к счастью, по-прежнему находился в автобусе.

Позже наряд патрульно-постовой службы передал всю сумму и документы законной владелице.