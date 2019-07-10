Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

 Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой
«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

 Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой
16:52   10 Июля 2019
Россия

Архангелогородка забыла пакет с деньгами на квартиру в автобусе

Архангелогородка забыла пакет с деньгами на квартиру в автобусе

Полицейские вернули архангелогородке более миллиона рублей, которые местная жительница случайно оставила в автобусе. Об этом 10 июля говорится на сайте регионального управления МВД России. 

По информации ведомства, женщина собиралась купить квартиру. Она сняла денежные средства с банковского счета и решила проехать несколько остановок на общественном транспорте, забыв пакет с деньгами и документами в салоне. Россиянка обратилась за помощью в дежурную часть на следующий день. 

Пострадавшая вспомнила номер маршрута автобуса и сообщила об этом полицейским. Сотрудники ведомства выяснили, какие автобусы ходили в день происшествия, используя систему видеонаблюдения «Безопасный город». Затем они связалась с работниками диспетчерской службы автопарка, а через нее — с кондукторами. Искомый пакет с деньгами удалось обнаружить. Он, к счастью, по-прежнему находился в автобусе. 

Позже наряд патрульно-постовой службы передал всю сумму и документы законной владелице. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #архангельск #деньги #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...