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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

 Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой

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16:59   10 Июля 2019
Весь мир

Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

На Адриатическое побережье Италии 10 июля обрушились ветер, ливень и крупный град. В городе Пескара ранения и травмы из-за непогоды получили 18 человек, пишут местные СМИ.

Отмечается, что размер града достигал пять сантиметров в диаметре. Пострадавшие получили повреждения головы и лица. В числе госпитализированных есть беременная женщина.

Град также повредил крыши и окна домов, разбил стекла припаркованных на улице автомобилей. Из-за ливневых потоков на улицах города затруднено движение.

В соседних областях Молизе и Эмилия-Романья град нанес урон сельскохозяйственным угодьям.

В связи с непогодой в Тоскане объявили оранжевый уровень опасности.

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Автор: Ольга Шпакова
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