Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

На Адриатическое побережье Италии 10 июля обрушились ветер, ливень и крупный град. В городе Пескара ранения и травмы из-за непогоды получили 18 человек, пишут местные СМИ.

Отмечается, что размер града достигал пять сантиметров в диаметре. Пострадавшие получили повреждения головы и лица. В числе госпитализированных есть беременная женщина.

A Pescara ci hanno bombardato per bene!!! pic.twitter.com/3vdfmHSSeL — Paolo ✈️♉️ (@paolo_pesante) July 10, 2019

Град также повредил крыши и окна домов, разбил стекла припаркованных на улице автомобилей. Из-за ливневых потоков на улицах города затруднено движение.

В соседних областях Молизе и Эмилия-Романья град нанес урон сельскохозяйственным угодьям.

???? Chicchi di grandine impressionanti si sono abbattuti su #Pescara poche ore fa. La perturbazione si sta spostando verso sud. Questi alcuni danni nelle foto di Alessio Barbata pic.twitter.com/uNYxxCCXTW — Alan Conti (@fasbej) July 10, 2019

В связи с непогодой в Тоскане объявили оранжевый уровень опасности.