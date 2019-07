РФ и Индия защитят инвестиции

Заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов в среду, 10 июля, на полях второго российско-индийского стратегического экономического диалога заявил, что Москва и Нью-Дели намерены актуализировать двустороннее соглашение о защите инвестиций. По его словам, стороны модернизируют соглашение, чтобы избежать двойного налогообложения. В рамках форума стороны обсудили системный блок вопросов, связанных с препятствиями в росте российско-индийских инвестиций и касающийся условий хозяйствования на рынках двух стран​​​. Максимов добавил, что Москве и Нью-Дели необходимо актуализировать двусторонние инвестиционные соглашения защиты и поощрения капитальных вложений, передает РИА Новости. «Мы договорились, что в этом году мы эту работу реанимируем», — сказал замглавы Минэкономразвития РФ по вопросам внешнеэкономической деятельности. #Russia - #India Strategic Economic Dialogue (#RISED) starts in New Delhi with the Plenary Session, inaugurated by Mr Timur #Maksimov, Dy Minister of Russian @MinistryEconomy, and Dr Rajiv #Kumar, Vice-Chairman of the National Institution for Transforming India (@NITIAayog). pic.twitter.com/y0yAO0Hs3f — Russia in India (@RusEmbIndia) 10 июля 2019 г.