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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

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16:38   10 Июля 2019
Россия

РФ и Индия защитят инвестиции

РФ и Индия защитят инвестиции

Заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов в среду, 10 июля, на полях второго российско-индийского стратегического экономического диалога заявил, что Москва и Нью-Дели намерены актуализировать двустороннее соглашение о защите инвестиций. По его словам, стороны модернизируют соглашение, чтобы избежать двойного налогообложения.

В рамках форума стороны обсудили системный блок вопросов, связанных с препятствиями в росте российско-индийских инвестиций и касающийся условий хозяйствования на рынках двух стран​​​. Максимов добавил, что Москве и Нью-Дели необходимо актуализировать двусторонние инвестиционные соглашения защиты и поощрения капитальных вложений, передает РИА Новости.

«Мы договорились, что в этом году мы эту работу реанимируем», — сказал замглавы Минэкономразвития РФ по вопросам внешнеэкономической деятельности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минэкономразвития #индия #инвестиции

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