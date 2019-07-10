РФ и Индия защитят инвестиции

Заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов в среду, 10 июля, на полях второго российско-индийского стратегического экономического диалога заявил, что Москва и Нью-Дели намерены актуализировать двустороннее соглашение о защите инвестиций. По его словам, стороны модернизируют соглашение, чтобы избежать двойного налогообложения.

В рамках форума стороны обсудили системный блок вопросов, связанных с препятствиями в росте российско-индийских инвестиций и касающийся условий хозяйствования на рынках двух стран​​​. Максимов добавил, что Москве и Нью-Дели необходимо актуализировать двусторонние инвестиционные соглашения защиты и поощрения капитальных вложений, передает РИА Новости.