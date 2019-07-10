Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общество в России обнародовал доклад о региональных выборах в 2018-2019 году. Особое внимание уделяется избирательной кампании в Мосгордуму. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Председатель Фонда Константин Костин назвал самой яркой чертой московской кампании агрессию, которую проявляют активисты из лагеря несистемной оппозиции. Эти кандидаты использовали множество приемов давления на власть. Однако помогло это далеко не всем — более 20 кандидатов, в том числе протеже блогера Алексея Навального Владимир Милов, человек из команды Гудкова Денис Шендерович, так и не собрали необходимое количество подписей и снялись с выборов.

Эксперты Фонда утверждают, что первый этап выборов в Мосгордуму в этом году стал более открытым, чем в 2014 году. Право на сбор подписей получили много оппозиционных кандидатов: Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас. Правда, их кампании строятся на скандальной риторике, пишет издание.

Проверки подписей еще не завершены, а Соболь и Яшин уже призывают людей потребовать допустить независимых кандидатов, заранее готовя граждан к тому, что их подписи признают поддельными.

Ранее сотрудников столичного избиркома смутило большое количество подписей, которые собрали Соболь и Яшин. Их отправили на проверку в МВД. При этом последнее время стали появляться сообщения, что по всей Москве находят «фабрики», на которых подделывают подписные листы. В начале месяца сообщили о таковой для Яшина, а заодно и для Дмитрия Гудкова. До этого полиция раскрыла аналогичное заведение, где рисовали подписи за Соболь.