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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
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16:42   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который выступил против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Гварамия подчеркнул, что Грузия  не «торговый объект», поэтому он не станет хорошо говорить о российском лидере лишь ради экспорта вина и боржоми. По словам главы телеканала, именно ради внешнеторговых выгод ведущим «Рустави-2» «чуть ли не запрещают выражать мнение».

«Плевать я хотел и на «Боржоми» и на вино.... Мочиться я хотел во все это, плевать мне», — заявил он в прямом эфире.

Ранее телеведущий Рустави-2» Георгий Габуния в авторской программе «P.S» разразился нецензурной бранью в адрес президента РФ и его родителей. После инцидента Госдума единогласно приняла заявление к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву о возможных дополнительных экономических мерах против Грузии.

При этом президент РФ Владимир Путин инициативу не поддержал. Глава государства заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений не стоит вводить санкции.

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Автор: Арсений Аскольский
#грузия #рустави-2

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