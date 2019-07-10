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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
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16:50   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому передали письмо от матери Кирилла Вышинского. Об этом 10 июля сообщил Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Киев - прекрасный город», - отчитался он. 

Письмо позже может обнародовать мать Вышинского, либо украинская сторона.

Сам Вышинский находится в СИЗО, здоров, намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля.

Сотрудники СБУ в мае прошлого года задержали в Киеве главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Генпрокуратура страны обвиняет Вышинского в госизмене и поддержке республик Донбасса. Сам журналист опровергает обвинения и считает, что уголовное преследование связано с его профессией. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #зеленский #вышинский

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