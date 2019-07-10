Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому передали письмо от матери Кирилла Вышинского. Об этом 10 июля сообщил Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Киев - прекрасный город», - отчитался он.

Письмо позже может обнародовать мать Вышинского, либо украинская сторона.

Сам Вышинский находится в СИЗО, здоров, намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля.

Сотрудники СБУ в мае прошлого года задержали в Киеве главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Генпрокуратура страны обвиняет Вышинского в госизмене и поддержке республик Донбасса. Сам журналист опровергает обвинения и считает, что уголовное преследование связано с его профессией. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.