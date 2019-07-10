Многоэтажка взорвалась в центре Луганска

Взрыв прогремел в нежилом многоэтажном здании в центре Луганска, сообщают СМИ и Telegram-каналы 10 июля. По предварительным данным, жертв нет.

Согласно данным, здание находится на Магнитогорской улице, рядом располагается Центральный рынок. Хлопок произошел в районе седьмого этажа.

До гражданской войны на Украине здание принадлежало УГПИ «Гипропромтеплица», отметили в Telegram-канале WarJournal. В последнее время оно оставалось заброшенным, часть стекол была выбита снарядом украинской армии.

Согласно данным «Луганского информационного центра», взрывная волна выбила окна и разрушила часть стены. На место происшествия выехали сотрудники министерств чрезвычайных ситуаций и внутренних дел самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Так же там работают саперы и кинологи, само здание оцеплено.