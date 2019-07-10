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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
Почти 20 человек госпитализировали в Италии из-за града

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16:23   10 Июля 2019
Россия

Пострадавших при паводке детей из Приангарья отправят в санатории

Пострадавших при паводке детей из Приангарья отправят в санатории

Представитель иркутского правительства в среду, 10 июля, сообщил, что более трех тысяч детей, которые пострадали при паводке, поедут отдыхать в санаторно-оздоровительные комплексы и лагеря Подмосковья, Крыма, Ставропольского края, Самарской и Новосибирской областей.

Наводнение затронуло 110 населенных пунктов Приангарья​​​. Пострадали более десяти тысяч жилых домов, почти 500 человек попали в больницы. ЧП быстро присвоили статус бедствия федерального масштаба. Российский лидер указал правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области организовать отдых для детей, пострадавших от наводнения.

По информации министерства просвещения, предусмотрели 3099 путевок на основании поступивших от родителей заявлений. Большую часть из них распределили между детьми из Тулуна, Тайшета и Нижнеудинского района.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #паводок #иркутская область #санаторий

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