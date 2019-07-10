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Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

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16:17   10 Июля 2019
Россия

Самолет из Черногории экстренно сел в Калуге из-за обморока пилота

Самолет из Черногории экстренно сел в Калуге из-за обморока пилота

Рейс Тиват-Москва авиакомпании Montenegro Airlines запросил экстренную посадку в Калуге из-за обморока одного из пилотов.

Самолет приземлился в аэропорту Калуги в 12:47( мск). Он выполнял рейс из Черногории в аэропорт российской столицы Домодедово.

Как сообщили в экстренных службах региона, первый пилот потерял сознание. По прибытии самолета ему оказали первую помощь и отвезли в больницу с подозрением на сердечный приступ.

На борту находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа. Сейчас лайнер находится в аэропорту Калуги.

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Автор: Ольга Шпакова
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