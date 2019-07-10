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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
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16:20   10 Июля 2019
Россия

Три человека пострадали в результате урагана в Перми

Три человека пострадали в результате урагана в Перми

Ураган обрушился на Пермь 10 июля. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду и вырывали деревья с корнем. Это привело к обрывам линий электропередачи. 

Две женщины пострадали при падении конструкции на фестивальном городке на Эспланаде. В больницу попала еще одна 40-летняя женщина. 

По словам очевидцев, во время натиска стихии деревья вырывало с корнем около здания краевой администрации. Кроме того, несколько деревьев упали на улице Монастырской, в сквере Уральских добровольцев, они повредили припаркованные автомобили. На улице Ленина произошел обрыв линий электропередачи.

Сейчас специалисты уже устраняют последствия. В городе погода наладилась, ветер стих.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #погода #ураган #пермь

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