Три человека пострадали в результате урагана в Перми

Ураган обрушился на Пермь 10 июля. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду и вырывали деревья с корнем. Это привело к обрывам линий электропередачи.

Две женщины пострадали при падении конструкции на фестивальном городке на Эспланаде. В больницу попала еще одна 40-летняя женщина.

По словам очевидцев, во время натиска стихии деревья вырывало с корнем около здания краевой администрации. Кроме того, несколько деревьев упали на улице Монастырской, в сквере Уральских добровольцев, они повредили припаркованные автомобили. На улице Ленина произошел обрыв линий электропередачи.

Сейчас специалисты уже устраняют последствия. В городе погода наладилась, ветер стих.