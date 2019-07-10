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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

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16:11   10 Июля 2019
Россия

Косачев заявил, что сенаторы готовы встретиться с грузинскими оппозиционерами

Косачев заявил, что сенаторы готовы встретиться с грузинскими оппозиционерами

Члены Совета Федерации готовы ко встрече с делегацией оппозиционеров из Грузии, сообщил сенатор Константин Косачев в беседе с РИА Новости 10 июля.

Ранее лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и вице-спикер парламента Ирма Инашвили написала в Facebook, что делегация партийцев планирует посетить Москву в ближайшие дни. Однако она не назвала точных дат.

«Раньше всегда встречались, если будет обращение — готовы встретиться и сейчас», — отреагировал Косачев.

Сенатор указал, что на данный момент к его коллегам никто не обращался насчет такой встречи.

20 июня в Тбилиси стартовали массовые протестные акции у здания парламента. Причиной стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в нем. Согласно протоколу, депутат Государственной думы и президент МАП Сергей Гаврилов занял место спикера, что не понравилось оппозиции. В конечном итоге, недовольные сорвали мероприятие, попытавшись штурмовать парламентский дом.

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Автор: Анна Манц
#совфед #оппозиция #косачев #грузия

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