Косачев заявил, что сенаторы готовы встретиться с грузинскими оппозиционерами

Члены Совета Федерации готовы ко встрече с делегацией оппозиционеров из Грузии, сообщил сенатор Константин Косачев в беседе с РИА Новости 10 июля.

Ранее лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и вице-спикер парламента Ирма Инашвили написала в Facebook, что делегация партийцев планирует посетить Москву в ближайшие дни. Однако она не назвала точных дат.

«Раньше всегда встречались, если будет обращение — готовы встретиться и сейчас», — отреагировал Косачев.

Сенатор указал, что на данный момент к его коллегам никто не обращался насчет такой встречи.

20 июня в Тбилиси стартовали массовые протестные акции у здания парламента. Причиной стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в нем. Согласно протоколу, депутат Государственной думы и президент МАП Сергей Гаврилов занял место спикера, что не понравилось оппозиции. В конечном итоге, недовольные сорвали мероприятие, попытавшись штурмовать парламентский дом.