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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

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16:05   10 Июля 2019
Россия

Белорусские пограничники поймали россиянина с партией запрещенных таблеток

Белорусские пограничники поймали россиянина с партией запрещенных таблеток

Белорусские пограничники задержали россиянина с содержащими психотропное вещество таблетками. Об этом 10 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.

По информации агентства, россиянин перевозил на своем автомобиле из Польши более 50 таблеток. 

«В пункте пропуска «Брест» у гражданина Российской Федерации пограничники обнаружили 56 таблеток, содержащих в своем составе психотропное вещество», — говорится на сайте ведомства. 

По факту случившегося началась проверка по уголовной статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических, психотропных веществ или аналогов». 

В ведомстве проинформировали, что таблетки изъяли для проведения экспертизы. По данной статье УК россиянину может грозить до семи лет лишения свободы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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