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17:22   10 Июля 2019
Россия

«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Шептий заявил, что региональное отделение «Единой России» вводит специальную комиссию для участия в праймериз. Раньше участвовать во внутрипартийных выборах могли все желающие. Теперь руководство будет изучать профили претендентов в социальных сетях.

«Сейчас вводится такое понятие как предаттестация кандидата праймериз. Сегодня мы практически не можем отказать человеку, если он не член другой партии и имеет непогашенную судимость. Если мы увидим, что человек хочет использовать площадку праймериз в личных целях, мы его не допустим», — сказал Шептий.

Внутрипартийные выборы в «Единой России» или праймериз — это обязательная процедура предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты, закрепленная в положении партии. Наиболее массовые внутрипартийные выборы «Единая Россия» провела в 2016 году перед предстоящими выборами в Госдуму.

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Автор: Валерия Крутецкая
#екатеринбург #россия #общество #единая россия

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