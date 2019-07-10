«Единая Россия» на Урале проверит кандидатов на благонадежность в интернете

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Шептий заявил, что региональное отделение «Единой России» вводит специальную комиссию для участия в праймериз. Раньше участвовать во внутрипартийных выборах могли все желающие. Теперь руководство будет изучать профили претендентов в социальных сетях.

«Сейчас вводится такое понятие как предаттестация кандидата праймериз. Сегодня мы практически не можем отказать человеку, если он не член другой партии и имеет непогашенную судимость. Если мы увидим, что человек хочет использовать площадку праймериз в личных целях, мы его не допустим», — сказал Шептий.

Внутрипартийные выборы в «Единой России» или праймериз — это обязательная процедура предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты, закрепленная в положении партии. Наиболее массовые внутрипартийные выборы «Единая Россия» провела в 2016 году перед предстоящими выборами в Госдуму.