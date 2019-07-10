Союз журналистов Украины назвал вызов на допрос продюсера NewsOne запугиванием

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает запугиванием вызов на допрос в гепрокуратуру продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова. Об этом он написал в комментарии под его постом.

Ранее телеканал «Россия 1» сообщал, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев — Москва «Надо поговорить» с NewsOne. Однако позже украинский канал отменил телемост из-за угроз физической расправы и протестных акций.

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» в отношении украинского телеканала.

«Держитесь! Этот допрос — реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию», — заявил Томиленко.

По его словам, Генпрокуратуре, которая «не защитила ни журналистов, ни медиа от атак, доверия нет». Ранее Голованов сообщал, что ему передали повестку в ГПУ с нарушениями — не в руки лично и за 24 минуты до начала допроса.