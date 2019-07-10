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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

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16:05   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Союз журналистов Украины назвал вызов на допрос продюсера NewsOne запугиванием

Союз журналистов Украины назвал вызов на допрос продюсера NewsOne запугиванием

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает запугиванием вызов на допрос в гепрокуратуру продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова. Об этом он написал в комментарии под его постом. 

Ранее телеканал «Россия 1» сообщал, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев — Москва «Надо поговорить» с NewsOne. Однако позже украинский канал отменил телемост из-за угроз физической расправы и протестных акций.

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» в отношении украинского телеканала.

«Держитесь! Этот допрос — реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию», — заявил Томиленко.

По его словам, Генпрокуратуре, которая «не защитила ни журналистов, ни медиа от атак, доверия нет». Ранее Голованов сообщал, что ему передали повестку в ГПУ с нарушениями — не в руки лично и за 24 минуты до начала допроса.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #генпрокуратура #newsone

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