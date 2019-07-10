Белоруссия рассчитывает выйти к морю через латвийские порты
Белорусский посол в Риге Василий Маркович в среду, 10 июля, заявил, что Минск рассчитывает выйти к морю через порты Латвии. По его словам, Минск уже работает в этом направлении. Сейчас семь процентов загрузки Рижского порта происходит за счет белорусских грузов. Маркович отметил, что за март-апрель 2019 года в Латвии побывало столько делегаций из Белоруссии, сколько не было за пять лет.
«Это руководители министерств, ведомств, государственных концернов, которых интересует работа с латвийской стороной. Они посещали Вентспилс, Рижский порт, региональные предприятия», — объяснил посол.
Через полтора года республика запустит два новых калийных рудника, поэтому Минску нужны выходу к морю, чтобы реализовывать металл.
«Это два миллиона тонн калийки! Куда она пойдет? Уже сейчас надо начинать над этим работать», — резюмировал посол.
Владимир #Макей, заместитель помощника Государственного секретаря США @StateDept обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития отношений #Беларусь-#США pic.twitter.com/95Lgvs1myw— МИД Беларуси ???????? (@BelarusMID) 10 июля 2019 г.