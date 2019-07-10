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Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

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15:57   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Белоруссия рассчитывает выйти к морю через латвийские порты

Белоруссия рассчитывает выйти к морю через латвийские порты

Белорусский посол в Риге Василий Маркович в среду, 10 июля, заявил, что Минск рассчитывает выйти к морю через порты Латвии. По его словам, Минск уже работает в этом направлении. Сейчас семь процентов загрузки Рижского порта происходит за счет белорусских грузов. Маркович отметил, что за март-апрель 2019 года в Латвии побывало столько делегаций из Белоруссии, сколько не было за пять лет.

«Это руководители министерств, ведомств, государственных концернов, которых интересует работа с латвийской стороной. Они посещали Вентспилс, Рижский порт, региональные предприятия», — объяснил посол.

Через полтора года республика запустит два новых калийных рудника, поэтому Минску нужны выходу к морю, чтобы реализовывать металл. 

«Это два миллиона тонн калийки! Куда она пойдет? Уже сейчас надо начинать над этим работать», — резюмировал посол.

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Автор: Анатолий Кубарев
#латвия #белоруссия #море #порт

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