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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

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15:57   10 Июля 2019
Россия

Новая версия программы-шпиона способна читать даже секретные чаты в Telegram

Новая версия программы-шпиона способна читать даже секретные чаты в Telegram

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую версию шпионской программы FinSpy, которая может считывать почти все действия пользователя на смартфоне. Об этом компания сообщила 10 июля.

«Теперь программа умеет собирать данные из мессенджеров, использующих шифрование — таких как Telegram, WhatsApp, Signal и Threema», — указано в публикации.

Более того, «шпион» может скрыть следы взлома на iOS. Для держателей Android еще больший сюрприз — при заражении программа способна получить права суперпользователя и управлять устройством, если на нем не взломан рут.

Новая версия программы-шпиона способна читать даже секретные чаты в Telegram

Но есть и причины снизить беспокойство. Злоумышленники могут установить FinSpy на телефон только при физическом контакте или при джейлбрейке, то есть взломе с получением доступа к закрытым функциям. Опять больше всего страдают смартфоны на базе Android: при старой версии устройство можно заразить с помощью SMS, электронного письма или push-уведомления.

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям не оставлять смартфон без блокировки, не раскрывать пароль, пользоваться приложениями только от проверенных источников и запретить установку таковых из неизвестных, не кликать на подозрительные ссылки и регулярно проверять установленные приложения. В противном случае, можно стать жертвой шпионажа.

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Автор: Анна Манц
#шпионаж #программа #лаборатория касперского

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