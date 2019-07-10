Супруга умершего журналиста Сергея Доренко Юлия прокомментировала ситуацию со штрафом за нарушение правил дорожного движения. По ее словам, она не каталась на машине покойного мужа и не нарушала правила. Об этом 10 июля журналистка написала в своем Telegram-канале.

«По поводу штрафа. Если это нарушение за 13 марта, как написано в постановлении, то вполне возможно, что это связано с периодом, когда у Сергея возникли проблемы с парковочным приложением. Несколько дней он не мог заплатить за парковку. Это было как раз весной», — объяснила она.

Журналистка добавила, что если у ее коллег или других СМИ возникли предположения, что она пользовалась автомобилем Сергея после его смерти и нарушила ПДД, они могут позвонить и спросить, правда ли это.

«И нет, это неправда», — добавила она.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» погиб 9 мая вечером в центре Москвы. Когда он ехал на мотоцикле, у него произошел внезапный разрыв аорты. Журналисту было 59 лет. Его прах захоронили на Троекуровском кладбище.