Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа
Супруга умершего журналиста Сергея Доренко Юлия прокомментировала ситуацию со штрафом за нарушение правил дорожного движения. По ее словам, она не каталась на машине покойного мужа и не нарушала правила. Об этом 10 июля журналистка написала в своем Telegram-канале.
«По поводу штрафа. Если это нарушение за 13 марта, как написано в постановлении, то вполне возможно, что это связано с периодом, когда у Сергея возникли проблемы с парковочным приложением. Несколько дней он не мог заплатить за парковку. Это было как раз весной», — объяснила она.
Журналистка добавила, что если у ее коллег или других СМИ возникли предположения, что она пользовалась автомобилем Сергея после его смерти и нарушила ПДД, они могут позвонить и спросить, правда ли это.
«И нет, это неправда», — добавила она.
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» погиб 9 мая вечером в центре Москвы. Когда он ехал на мотоцикле, у него произошел внезапный разрыв аорты. Журналисту было 59 лет. Его прах захоронили на Троекуровском кладбище.