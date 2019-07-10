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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

 Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»

Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вино и «Боржоми»
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15:59   10 Июля 2019
Весь мир

Гутерреш призвал поддержать африканские государства в борьбе с террором

Гутерреш призвал поддержать африканские государства в борьбе с террором

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество поддержать африканские страны в борьбе с терроризмом. Речь об этом зашла 10 июля в Найроби на конференции по борьбе с терроризмом и противодействию экстремизму.

Гутерреш отметил, что угроза терроризма в Африке распространяется и подрывает стабильность в целых регионах.

«Есть острая потребность в том, чтобы международное сообщество поддержало страны-члены ООН в этом регионе для укрепления национального потенциала и устойчивости в отношении терроризма», — сказал генсек альянса.

При это Гутерреш выразил уверенность, что африканские миротворческие и контртеррористические операции должны иметь четкий мандат Совбеза ООН, подкрепленный достаточной, предсказуемой и устойчивой финансовой поддержкой за счет обязательных взносов.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #оон #африка #гутерреш

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