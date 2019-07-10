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Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой
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 Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой
16:01   10 Июля 2019
Весь мир

Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой

Призыв немецкого журналиста снести памятник под Прохоровкой является неуместной попыткой переписать историю. Такое заявление сделал депутат бундестага Вальдемар Хердт, пишет «360». Он осудил публикацию о необходимости снести монумент.

Статью «Победа Красной армии, которая на самом деле оказалась поражением» написал редактор издания Die Welt Свен Феликс Келлерхофф. В материале говорится, что сражения под Прохоровкой якобы вовсе не было, опираясь на некие фотоматериалы из американских архивов.

Как отметил Хердт, призыв снести памятник павшим под Прохоровкой является примером фейкового вброса. Его запустили, чтобы отвлечь внимание от других проблем в стране, считает депутат.

Фейковая новость не получит большого резонанса в Германии, подчеркнул Хердт.

Депутат бундестага ответил на призыв снести памятник под Прохоровкой

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Автор: Ольга Шпакова
#германия #политика #весь мир #памятник советским солдатам

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