Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Итальянская актриса Валентина Кортезе умерла в Милане. Ей было 96 лет, сообщает агентство ANSA в среду, 10 июля. Издание называет актрису «последней дивой итальянского кино». Причины смерти не проводятся.

Кортезе в 2017 году участвовала в создании фильма «Дива» (Diva!) где сыграла роль самой себя. Картину показали на Венецианском кинофестивале вне конкурса. Кортезе в разных возрастах сыграли несколько современных итальянских актрис.

Актриса снималась в кино с 17 лет. Она работала с такими культовыми режиссерами, как Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Франко Росси, Франсуа Трюффо. На ее счету более сотни ролей в фильмах. Кортезе также много играла в театре. Она работала с основателем Малого театра (Teatro Piccolo) Джорджо Стелером,