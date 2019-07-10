Путин встретится с киргизским коллегой 11 июля в Москве

Президенты России Владимир Путин и Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретятся в четверг, 11 июля, сообщили в кремлевской пресс-службе 10 июля.

В сообщении отметили, что киргизский глава прибудет в российскую столицу «с кратким рабочим визитом».

Последний раз лидеры проводили встречу 13 июня. Они увиделись в аэропорту Бишкека и обсудили перспективы российско-киргизского сотрудничества, а также предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества. Заседание Совета глав стран-участников ШОС прошло 13-14 июня в Бишкеке.