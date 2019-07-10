Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

 Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя
Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

 Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году
Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

 Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя
Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

 Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году
15:34   10 Июля 2019
Россия

Путин встретится с киргизским коллегой 11 июля в Москве

Путин встретится с киргизским коллегой 11 июля в Москве

Президенты России Владимир Путин и Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретятся в четверг, 11 июля, сообщили в кремлевской пресс-службе 10 июля.

В сообщении отметили, что киргизский глава прибудет в российскую столицу «с кратким рабочим визитом».

Последний раз лидеры проводили встречу 13 июня. Они увиделись в аэропорту Бишкека и обсудили перспективы российско-киргизского сотрудничества, а также предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества. Заседание Совета глав стран-участников ШОС прошло 13-14 июня в Бишкеке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #киргизия #жээнбеков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...