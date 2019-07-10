Москвичам не светит солнце

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 10 июля, сообщил, что москвичам и гостям столице лучше не ждать солнечной погоды — на город надвигается полярное вторжение. По его словам, сегодня вечером начнутся дожди с порывами ветра до 15 метров в секунду.

«Завтра холод, послезавтра собачий холод, просто уже настоящий сентябрьский осенний», — добавил Тишковец.

Представитель центра погоды «Фобос» в беседе с Царьградом отметил, что на этой неделе не потеплеет, но потом, возможно, распогодится. Спрогнозировать теплую погоду сложно, а июньского 30-градусного хорошего зноя, засухи и солнца пока не предвидится.