Москвичам не светит солнце
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 10 июля, сообщил, что москвичам и гостям столице лучше не ждать солнечной погоды — на город надвигается полярное вторжение. По его словам, сегодня вечером начнутся дожди с порывами ветра до 15 метров в секунду.
«Завтра холод, послезавтра собачий холод, просто уже настоящий сентябрьский осенний», — добавил Тишковец.
Представитель центра погоды «Фобос» в беседе с Царьградом отметил, что на этой неделе не потеплеет, но потом, возможно, распогодится. Спрогнозировать теплую погоду сложно, а июньского 30-градусного хорошего зноя, засухи и солнца пока не предвидится.
«Может быть, на последней декаде июля лето нас удивит», — резюмировал Тишковец.
⚠️ Внимание! В ближайшие часы в Москве ожидаются дождь и гроза: https://t.co/A4zoSau9Eo#погода #MosRu pic.twitter.com/3UrqFFev0X— Москва (@moscow) 10 июля 2019 г.