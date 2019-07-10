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15:29   10 Июля 2019
Россия

Москвичам не светит солнце

Москвичам не светит солнце

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 10 июля, сообщил, что москвичам и гостям столице лучше не ждать солнечной погоды — на город надвигается полярное вторжение. По его словам, сегодня вечером начнутся дожди с порывами ветра до 15 метров в секунду.

«Завтра холод, послезавтра собачий холод, просто уже настоящий сентябрьский осенний», — добавил Тишковец.

Представитель центра погоды «Фобос» в беседе с Царьградом отметил, что на этой неделе не потеплеет, но потом, возможно, распогодится. Спрогнозировать теплую погоду сложно, а июньского 30-градусного хорошего зноя, засухи и солнца пока не предвидится.

«Может быть, на последней декаде июля лето нас удивит», — резюмировал Тишковец.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #лето #общество #погода

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