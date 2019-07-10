Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что после очередного приступа дрожжи чувствует себя хорошо и причин для беспокойства нет.

«Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться», — подчеркнула она.

Канлер в третий раз за три недели испытала приступ дрожжи на официальном мероприятии. В этот раз ей стало плохо на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видео видно, как Меркель и Ринне стоя слушают речь и канцлера внезапно начинает сильно трясти. Стоящий рядом глава финского правительства игнорирует происходящее

Ранее в июне Меркель затрясло во время церемонии приветствия президентаУкраины Владимира Зеленского в Берлине. Позже канцлер объяснила, что почувствовала недомогание из-за обезвоживания, вызванного жаркой погодой, но выпив воды, ей стало лучше. Через несколько дней ситуация повторилась на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.