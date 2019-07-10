Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

 Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя
Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

 Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году
Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

 Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя
Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

 Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году
15:23   10 Июля 2019
Весь мир

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что после очередного приступа дрожжи чувствует себя хорошо и причин для беспокойства нет.

«Я чувствую себя хорошо. Не стоит беспокоиться», — подчеркнула она.

Канлер в третий раз за три недели испытала приступ дрожжи на официальном мероприятии. В этот раз ей стало плохо на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видео видно, как Меркель и Ринне стоя слушают речь и канцлера внезапно начинает сильно трясти. Стоящий рядом глава финского правительства игнорирует происходящее

Ранее в июне Меркель затрясло во время церемонии приветствия президентаУкраины Владимира Зеленского в Берлине. Позже канцлер объяснила, что почувствовала недомогание из-за обезвоживания, вызванного жаркой погодой, но выпив воды, ей стало лучше. Через несколько дней ситуация повторилась на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#меркель #германия #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...