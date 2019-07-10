Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Супруга Доренко опровергла, что нарушила ПДД на машине покойного мужа

Супруга Доренко опровергла, что нарушила ПДД на машине покойного мужа

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

 Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя
Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

 Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году
Супруга Доренко опровергла, что нарушила ПДД на машине покойного мужа

Супруга Доренко опровергла, что нарушила ПДД на машине покойного мужа

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

 Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя
Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

 Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году
15:30   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Евросоюз официально передал Украине в эксплуатацию новый конфайнмент (саркофаг), возведенный над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). В церемонии участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь украинская сторона будет отвечать за обслуживание конструкции, демонтаж первичного саркофага. Ожидается, что новый конфайнмент прослужит около 100 лет. Строительство обошлось 1,5 миллиарда евро.

Строительство нового объекта началось в 2012 году после длительных подготовительных работ. Его строили двумя частями из-за большого размера. В 2015 году их подняли и соединили. Внутри арки конфайнмента находится кран для демонтажа существующего старого саркофага и остатков четвертого энергоблока. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#евросоюз #украина #общество #чаэс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...