Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Евросоюз официально передал Украине в эксплуатацию новый конфайнмент (саркофаг), возведенный над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). В церемонии участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь украинская сторона будет отвечать за обслуживание конструкции, демонтаж первичного саркофага. Ожидается, что новый конфайнмент прослужит около 100 лет. Строительство обошлось 1,5 миллиарда евро.

Строительство нового объекта началось в 2012 году после длительных подготовительных работ. Его строили двумя частями из-за большого размера. В 2015 году их подняли и соединили. Внутри арки конфайнмента находится кран для демонтажа существующего старого саркофага и остатков четвертого энергоблока.