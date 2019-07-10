Синод РПЦ принял Пастырские рекомендации по общению с представителями субкультур

Священный Синод Русской православной церкви решил научить священников правильно общаться с представителями различных субкультур. Правила содержатся в специальных «Пасторских рекомендациях».

«Практически все субкультуры так или иначе связаны со следованием определенным авторитетам (музыкантам, идеологам уголовной «романтики», националистических организаций и пр.), каким-либо придуманным образам (из мира фэнтези, аниме), отрицающим традиционные общественные нормы (панки, хиппи, готы и др.), то есть, в конечном итоге — кумирам, что противоречит одной из важнейших Божиих заповедей, даже если речь идет о наиболее «безобидных» субкультурах», — отметили в «методичке».

Представители РПЦ должны показать последователям каких-либо субкультур именно «полноту жизни в Церкви со Христом», а не желание вытянуть его из объединения. Стоит отметить, что данная рекомендация не работает, если человек относится к деструктивной субкультуре.

Также авторы отмечают, что за вульгарной внешностью или поведением кроется «личность молодого человека», которого стоит внимательно слушать. К тому же, священнослужитель должен найти такие темы для разговора, чтобы вызвать интерес у собеседника, при этом запрещается делать акцент на разнице жизненных взглядов.