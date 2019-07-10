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 Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть

Фонд развития гражданского общества упрекнул оппозицию в давлении на власть
Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

Зеленскому передали письмо от матери Вышинского

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16:07   10 Июля 2019
Россия

Давний соратник Гудкова попался в Москве на рисовке подписей

Давний соратник Гудкова попался в Москве на рисовке подписей

Председателя столичного отделения партии «Гражданская инициатива» Кирилла Григорьева, входящего в команду Дмитрия Гудкова, уличили в подделке подписей избирателей. Видео, где его соратник признается в подделке подписных листов, Гудков выложил у себя в Telegram-канале.

Известно, что сотрудник, который работал с Гудковым с 2016 года, собирал подписи в двух московских районах: Хорошево-Мневники и частично в Щукино.

Уличил Григорьева графолог окружной избирательной комиссии. Эксперт установил, что собранные Григорьевым подписи выполнены одним человеком, автором поддельных «автографов» является сам сборщик.

Давний соратник Гудкова попался в Москве на рисовке подписей

Ранее журналисты Федерального агенства новостей в ходе спецрасследования установили, что команда Гудкова во время предвыборной кампании в Мосгордуму занималась фальсификацией подписей за кандидата Александра Соловьева с помощью коррумпированных нотариусов. Нанятые ими «рисовальщики» подделали порядка трех тысяч подписей. Сам Гудков разговоров о результатах журналистского расследования избегает.

На подделке подписей на выборах в Мосгордуму попалась не только команда Гудкова. В прошлом месяце правоохранители вышли на «фабрику по рисовке подписей» за выдвижение кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая является соратницей блогера Алексея Навального.

А 8 июля стало известно о схеме, по которой подделывались подписи в пользу другого соратника Навального - Ильи Яшина.

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Автор: Ольга Шпакова
#общество #фальсификация #гудков #мосгордума #яшин #сбор подписей

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