Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

 Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя
Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

 Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году
Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

 Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя
Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

 Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году
15:12   10 Июля 2019
Россия

Потребуется 700 миллионов рублей на достройку проблемного дома в Кокошкино

Потребуется 700 миллионов рублей на достройку проблемного дома в Кокошкино

Представитель столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства в среду, 10 июля, сообщил, что на достройку проблемного дома в поселении Кокошкино в новой Москве потребуется 700 миллионов рублей. Московская государственная экспертиза заключила, что на достройку многоквартирного дома на улице Труда в Кокошкино необходимо как минимум 684 миллиона рублей.

По информации Москомстройинвеста, окончательную сметную стоимость вычислят по итогам определения затрат на техприсоединение многоквартирного дома к инженерным сетям после получения техусловий от ресурсоснабжающих организаций. 

Столичные власти решили достроить проблемный дом в Кокошкино за счет денег из городского бюджета. Сейчас передачу объекта согласовывает Арбитражный суд Москвы, а также министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, сформируют реестр требований участников строительства.

Многоквартирный дом в Кокошкино строят с 2005 года. Застройщик «АИС-проект» арендовал участок у администрации Наро-Фоминского района Московской области и пообещал сдать дом на 210 квартир не позднее 2009 года. 

В 2014 году застройщика признали банкротом, а в отношении компании открыто конкурсное управление. Согласно "дорожной карте", новый застройщик сможет приступить к работе во втором квартале 2020 года и завершить строительство к 2021 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #недвижимость #москомстройинвест

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...