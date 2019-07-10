Потребуется 700 миллионов рублей на достройку проблемного дома в Кокошкино

Представитель столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства в среду, 10 июля, сообщил, что на достройку проблемного дома в поселении Кокошкино в новой Москве потребуется 700 миллионов рублей. Московская государственная экспертиза заключила, что на достройку многоквартирного дома на улице Труда в Кокошкино необходимо как минимум 684 миллиона рублей.

По информации Москомстройинвеста, окончательную сметную стоимость вычислят по итогам определения затрат на техприсоединение многоквартирного дома к инженерным сетям после получения техусловий от ресурсоснабжающих организаций.

Столичные власти решили достроить проблемный дом в Кокошкино за счет денег из городского бюджета. Сейчас передачу объекта согласовывает Арбитражный суд Москвы, а также министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, сформируют реестр требований участников строительства.

Многоквартирный дом в Кокошкино строят с 2005 года. Застройщик «АИС-проект» арендовал участок у администрации Наро-Фоминского района Московской области и пообещал сдать дом на 210 квартир не позднее 2009 года.

В 2014 году застройщика признали банкротом, а в отношении компании открыто конкурсное управление. Согласно "дорожной карте", новый застройщик сможет приступить к работе во втором квартале 2020 года и завершить строительство к 2021 году.