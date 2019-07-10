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14:56   10 Июля 2019
Весь мир

Минобороны Британии разрабатывает лазерное и радиочастотное оружие

Минобороны Британии разрабатывает лазерное и радиочастотное оружие

Специалисты британского оборонного ведомства начали разработку суперсовременного лазерного и радиочастотного оружия, которое может «произвести революцию на поле боя». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В планы входит создание трех образцов оружия направленной энергии (ОНЭ) для изучения потенциала технологии и ускорения ее внедрения с целью боевого применения. По словам экспертов, новейшие комплексы «могут питаться от двигателя автомобиля или генератора, что значительно снижает их эксплуатационные расходы и обеспечивает беспрецедентную универсальность на линии фронта».

Испытания вооружения запланированы на 2023 год. В них будут задействованы корабли британского флота, машины сухопутных войск. Миноборны собирается инвестировать в разработку около 162 миллионов долларов.

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Автор: Виктория Разумовская
#британия #армия и опк #лазерное оружие

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