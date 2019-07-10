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14:51   10 Июля 2019
Россия

Грузинские оппозиционные депутаты приедут в Москву

Грузинские оппозиционные депутаты приедут в Москву

Оппозиционные депутаты Грузии приедут в Москву, чтобы встретиться с депутатами Госдумы. Об этом 10 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на главу делегации, депутата парламента страны от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгия Ломая. 

«Мы пока еще в Тбилиси, мы приезжаем в Москву в воскресенье», — передает агентство слова Ломая. 

Ломая уточнил, что в состав делегации входит депутат парламента Ада Маршания, а также депутат городского собрания Тбилиси Гоча Теводорадзе. Он добавил, что все из «Патриотов». 

По его словам, отмена авиасообщения между Россией и Грузией не помешает их планам, и они «как-нибудь» доберутся до Москвы. Ломай добавил, что официальная встреча пройдет в Госдуме. Грузинские оппозиционеры встретятся с руководителем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. Он также уточнил, что на встрече будут присутствовать и другие депутаты. 

О событиях в Грузии ранее высказался народный артист СССР Олег Басилашвили.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #грузия #общество

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