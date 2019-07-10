Грузинские оппозиционные депутаты приедут в Москву

Оппозиционные депутаты Грузии приедут в Москву, чтобы встретиться с депутатами Госдумы. Об этом 10 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на главу делегации, депутата парламента страны от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгия Ломая.

«Мы пока еще в Тбилиси, мы приезжаем в Москву в воскресенье», — передает агентство слова Ломая.

Ломая уточнил, что в состав делегации входит депутат парламента Ада Маршания, а также депутат городского собрания Тбилиси Гоча Теводорадзе. Он добавил, что все из «Патриотов».

По его словам, отмена авиасообщения между Россией и Грузией не помешает их планам, и они «как-нибудь» доберутся до Москвы. Ломай добавил, что официальная встреча пройдет в Госдуме. Грузинские оппозиционеры встретятся с руководителем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. Он также уточнил, что на встрече будут присутствовать и другие депутаты.

О событиях в Грузии ранее высказался народный артист СССР Олег Басилашвили.