Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн признался, что это он полтора года назад сбил на автомобиле кошку, принадлежащую политику. Об этом сообщает местный портал Stuff в среду, 10 июля.

Рыже-белая кошка по кличке Пэддлз (Paddles) погибла в ноябре 2017 года. Животное попало под колеса машины возле дома своей хозяйки в пригороде Окленда. О смерти «кота номер один» Новой Зеландии много писали мировые СМИ.

Живущий в нескольких домах от резиденции премьера мужчина признался журналистам Stuff, что именно он находился за рулем машины, сбившей национального любимца. Он рассказал, что не узнал питомца и выяснил, чья это кошка, только поговорив с другими соседями. Мужчина оставил для премьер-министра записку с соболезнованиями, в которой его дочь просила политика не не отправлять отца в тюрьму.