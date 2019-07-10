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14:34   10 Июля 2019
Весь мир

Посол Британии в США покидает свой пост после утечки писем о Трампе

Посол Британии в США покидает свой пост после утечки писем о Трампе

Британский посол в США Ким Дэррок покидает пост из-за скандала, произошедшего после утечки его телеграмм с критикой американской администрации. Об этом сообщили в МИД Британии.

Дэррок заявил, что после утечки официальных документов не может продолжать свою работу.

Ранее СМИ писали, что Дэррок в дипломатических телеграммах, адресованных Лондону, называл главу США Дональда Трампа некомпетентным и небезопасным. Трамп заявил, что Белый дом не намерен работать с дипломатом и назвал Дэррока чокнутым.

Британское правительство ранее уже выразило сожаление в связи с утечкой телеграмм посла и сообщило, что по факту произошедшего будет проведена внутренняя проверка.

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Автор: Ольга Шпакова
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