Посол Британии в США покидает свой пост после утечки писем о Трампе

Британский посол в США Ким Дэррок покидает пост из-за скандала, произошедшего после утечки его телеграмм с критикой американской администрации. Об этом сообщили в МИД Британии.

Дэррок заявил, что после утечки официальных документов не может продолжать свою работу.

Ранее СМИ писали, что Дэррок в дипломатических телеграммах, адресованных Лондону, называл главу США Дональда Трампа некомпетентным и небезопасным. Трамп заявил, что Белый дом не намерен работать с дипломатом и назвал Дэррока чокнутым.

Британское правительство ранее уже выразило сожаление в связи с утечкой телеграмм посла и сообщило, что по факту произошедшего будет проведена внутренняя проверка.