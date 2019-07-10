США смягчат санкции против Huawei

США анонсировали ослабление санкций для американских компаний, которые сотрудничают с китайской корпорацией Huawei. Об этом 10 июля пишет RT со ссылкой на Financial Times.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, Америка позволит отечественным компаниям продавать свои товары Huawei, но только в случае, если это не коснется угрозы национальной безопасности. Он добавил, что Huawei все также останется в черном списке, и чтобы вести с ней бизнес по-прежнему будет нужна специальная лицензия.

Ранее Вашингштон обвинил китайскую корпорацию в сборе данных пользователей в интересах Пекина. Президент США Дональд Трамп запретил покупать оборудование, которое может представлять угрозу для национальной безопасности Америки. Huawei и ее дочерние подразделения министерство торговли США включило в черный список.

Позднее Трамп заявил, что все-таки смягчит меры.