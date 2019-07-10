РЖД и правительство подписали соглашение в сфере квантовых коммуникаций

Правительство и РЖД в среду, 10 июля, подписали соглашение о намерениях по направлению «Квантовые коммуникации». Церемония обмена подписанными документами между кабмином и РЖД состоялась в Кремле в присутствии российского лидера Владимира Путина​​​.

Соглашение подписали заместитель председателя правительства Максим Акимов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Ранее президент РФ по итогам совещания о развитии искусственного интеллекта поручил Сбербанку, корпорации «Ростех», провайдеру цифровых услуг «Ростелеком» и РЖД до 30 июня заключить соглашения с правительством о намерениях развивать отдельные высокотехнологичные направления.