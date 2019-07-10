Орешкин поручил ужесточить контроль за KPI в компаниях с госучастием

Организации, в которых доля участия государства составляет более 50 процентов, ожидает ужесточение контроля над выполнением показателей эффективности, то есть KPI. Соответствующее поручение дал глава министерства экономического развития Максим Орешкин, сообщили в пресс-службе ведомства 10 июля.

«Мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием», — объяснили в пресс-службе.

Заместитель главы МЭРа Оксана Тарасенко назначена главной по контролю за исполнением поручения. Вместе с этим, Росимущество будет отчитываться о внедрении ключевых показателей эффективности каждый квартал. Служба также будет проводить сбор данных о случаях, когда KPI невозможно утвердить из-за реорганизации, ликвидации или банкротства компании.

В пресс-службе отметили, что после проверки пройдут кадровые перестановки. В частности, это может коснуться топ-менеджмента.