Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

 Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя
Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

 Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году
Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Супруга Доренко не нарушала ПДД на машине покойного мужа

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Умерла «дива» итальянского кино Валентина Кортезе

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

Новый саркофаг Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию

 Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя
Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

Меркель после нового приступа дрожи заявила, что не стоит за нее переживать

 Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году

Сосед премьера Новой Зеландии рассказал, что сбил насмерть ее кошку в 2017 году
14:23   10 Июля 2019
Россия

Орешкин поручил ужесточить контроль за KPI в компаниях с госучастием

Орешкин поручил ужесточить контроль за KPI в компаниях с госучастием

Организации, в которых доля участия государства составляет более 50 процентов, ожидает ужесточение контроля над выполнением показателей эффективности, то есть KPI. Соответствующее поручение дал глава министерства экономического развития Максим Орешкин, сообщили в пресс-службе ведомства 10 июля.

«Мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием», — объяснили в пресс-службе.

Заместитель главы МЭРа Оксана Тарасенко назначена главной по контролю за исполнением поручения. Вместе с этим, Росимущество будет отчитываться о внедрении ключевых показателей эффективности каждый квартал. Служба также будет проводить сбор данных о случаях, когда KPI невозможно утвердить из-за реорганизации, ликвидации или банкротства компании.

В пресс-службе отметили, что после проверки пройдут кадровые перестановки. В частности, это может коснуться топ-менеджмента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минэкономразвития #эффективность #орешкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...