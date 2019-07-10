Совет Федерации одобрил закон о незаконной продаже театральных билетов

Закон о борьбе с «билетной мафией» одобрили члены Совфеда на заседании в среду, 10 июля. В законодательство предложено ввести понятие невозвратных билетов, а также уточнить дифференцированные условия возврата театральных билетов.

Так, за десять дней до мероприятия зритель может вернуть полную стоимость билета, при сдаче не позднее пяти дней до мероприятия — половину, в срок от пяти до трех дней — 30 процентов. А если до начала спектакля остается менее 72 часов деньги за билеты могут и не вернуть.

Кроме того, зрители, которые не смогли попасть на спектакль из-за болезни или смерти родственника, смогут вернуть полную стоимость билета при подтверждении этих причин документально.

Полный возврат также возможен, если мероприятие отменят, заменят или перенесут.