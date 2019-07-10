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14:11   10 Июля 2019
Весь мир

Меркель снова испытала приступ дрожи на встрече с премьером Финляндии

Меркель снова испытала приступ дрожи на встрече с премьером Финляндии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала себя плохо на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видео Меркель и Ринне стоя слушают речь и канцлера внезапно начинает сильно трясти. Стоящий рядом глава финского правительства игнорирует происходящее.

Это уже третий подобный случай за год. Ранее в июне Меркель затрясло во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.

Позже канцлер объяснила, что почувствовала недомогание из-за обезвоживания, вызванного жаркой погодой, но выпив воды, ей стало лучше.

Через несколько дней аналогичная ситуация произошла на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Автор: Ольга Шпакова
#меркель #финляндия #фрг #политика #берлин #ринне

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