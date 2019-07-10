Канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала себя плохо на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видео Меркель и Ринне стоя слушают речь и канцлера внезапно начинает сильно трясти. Стоящий рядом глава финского правительства игнорирует происходящее.

#Merkel zittert ein drittes Mal heute beim Empfang des Ministerpräsidenten Antti Rinne. Vielleicht sollte sie sich wirklich mal ernsthaft durchchecken lassen. Das hat nichts mit Schwäche zeigen zu tun! pic.twitter.com/wAcgCwqXRc — Basti (@djcooky78) July 10, 2019

Это уже третий подобный случай за год. Ранее в июне Меркель затрясло во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.

Позже канцлер объяснила, что почувствовала недомогание из-за обезвоживания, вызванного жаркой погодой, но выпив воды, ей стало лучше.

Через несколько дней аналогичная ситуация произошла на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.