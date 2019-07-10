Свыше 20 схронов с оружием боевиков обнаружили военные Сирии с начала мая

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии за последние два месяца нашли более 20 тайников с оружием и боеприпасами, которые принадлежат террористам. Это лишь статистика по юго-западным провинциям республики — Эль-Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на местный источник 10 июля.

Военнослужащим активно помогают местные жители, которые уже устали от военных действий и вечных обстрелов. Чтобы приблизить мир, сирийцы бросились содействовать правительственным силам.

Стоит отметить, что большинство находок — это оружие американского и израильского производства. Есть также и вооружения, которые используют в армиях США и Израиля, однако производят их другие страны. Кроме средств уничтожения, в тайниках зачастую находят американские спутниковые телефоны, а также радиостанции.

Все боевые средства необходимо обслуживать, к тому же террористы попросту не умеют ими пользоваться. Обучением занимаются специальные инструктора, которых как раз и нанимают американцы.