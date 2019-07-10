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14:08   10 Июля 2019
Россия

Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз Минфина о росте доходов россиян

Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз Минфина о росте доходов россиян

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в прогнозе руководителя Минфина Антона Силуанова по поводу роста реальных доходов россиян в этом году на уровне 1%. Об этом 10 июля сообщают «Ведомости». 

В среду Кудрин выступил в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 года, где заявил, что прогноз Силуанова слишком оптимистичен, ведь в I квартале года реальные доходы россиян снижались на 2,2%. 

«Поэтому достижение даже этого скромного показателя [в 1%] будет проблематично», – заявил он «Интерфаксу». 

Кудрин также усомнился, что в 2019 году удастся сократить уровень бедности до 12% от общей численности населения. Такой показатель предполагает, что число бедных уменьшится на полтора миллиона, а это «немало», заявил он. Председатель счетной палаты добавил, что здесь остается под вопросом выполнение макропоказателей, которые должны являться основанием «даже для этой более скромной цели». 

Другой прогноз Сулуанова о росте ВВП в 2019 году на 1,3% также остается в «зоне риска». В I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом прошлого года темпы роста экономики замедлились, напомнил Кудрин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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