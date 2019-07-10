Москалькова призвала быть терпимее к людям нетрадиционной ориентации

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что в России уже удалось достичь баланса в этом сложном вопросе.

В России не запрещены разные сексуальные ориентации, разное отношение к искусству и религии, сказала Москалькова на заседании Комитета по развитию гражданского общества. Однако она подчеркнула, что в стране против пропаганды тех или иных явлений.

Права граждан по признаку сексуальной или религиозной принадлежности не должны нарушаться, подчеркнула омбудсмен. Она назвала неправильной ситуацию, если эти люди сталкиваются с проблемами при приеме на работу или в вуз.

Данный вопрос решили осудить в ходе заседания комитета в связи с тем, что в мае уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила с поддержкой ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок».