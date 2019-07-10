Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз Минфина о росте доходов россиян

Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз Минфина о росте доходов россиян

 Москалькова призвала быть терпимее к людям нетрадиционной ориентации

Москалькова призвала быть терпимее к людям нетрадиционной ориентации
Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

 Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в РФ детям

Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в РФ детям

Меркель снова испытала приступ дрожи на встрече с премьером Финляндии

Меркель снова испытала приступ дрожи на встрече с премьером Финляндии

 Свыше 20 схронов с оружием боевиков обнаружили военные Сирии с начала мая

Свыше 20 схронов с оружием боевиков обнаружили военные Сирии с начала мая
Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз Минфина о росте доходов россиян

Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз Минфина о росте доходов россиян

 Москалькова призвала быть терпимее к людям нетрадиционной ориентации

Москалькова призвала быть терпимее к людям нетрадиционной ориентации
Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

 Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в РФ детям

Украина запретила участвовать в «Евровидении» выступавшим в РФ детям

Меркель снова испытала приступ дрожи на встрече с премьером Финляндии

Меркель снова испытала приступ дрожи на встрече с премьером Финляндии

 Свыше 20 схронов с оружием боевиков обнаружили военные Сирии с начала мая

Свыше 20 схронов с оружием боевиков обнаружили военные Сирии с начала мая
13:58   10 Июля 2019
Россия

Москалькова призвала быть терпимее к людям нетрадиционной ориентации

Москалькова призвала быть терпимее к людям нетрадиционной ориентации

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что в России уже удалось достичь баланса в этом сложном вопросе.

В России не запрещены разные сексуальные ориентации, разное отношение к искусству и религии, сказала Москалькова на заседании Комитета по развитию гражданского общества. Однако она подчеркнула, что в стране против пропаганды тех или иных явлений.

Права граждан по признаку сексуальной или религиозной принадлежности не должны нарушаться, подчеркнула омбудсмен. Она назвала неправильной ситуацию, если эти люди сталкиваются с проблемами при приеме на работу или в вуз.

Данный вопрос решили осудить в ходе заседания комитета в связи с тем, что в мае уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила с поддержкой ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #москалькова #общество #лгбт #сексуальная ориентация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...