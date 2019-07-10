Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Украинский президент Владимир Зеленский выгнал секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунко с совещания по вопросам развития Киевской области и самого города. Видео инцидента опубликовали в сети 10 июля.

В телефоне глава страны прочитал информацию, что Годунко, который представляет партию «Батькивщина», был осужден за разбой с тяжкими телесными повреждениями.

«Это вы? Выйдите отсюда… Разбойник ты. Плохо слышишь меня?», — заявил Зеленский и показал на двери.

Секретарь стал препираться. Тогда президент попросил его выйти на английском, произнеся слово «Exit». Годунко напомнил лидеру Украины про предвыборный ролик, в котором говорилось, что «все украинцы — президенты».

«Да иди уже, Господи. Слышите или нет? Ты точно не президент, у президента нет криминала. Иди гуляй», — ответил Зеленский.

После совещания украинский глава пообещал связаться с и.о. главы Службы безопасности Иваном Бакановым насчет секретаря.