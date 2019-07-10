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13:48   10 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Зеленский на двух языках указал на выход разбойнику из горсовета Борисполя

Украинский президент Владимир Зеленский выгнал секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунко с совещания по вопросам развития Киевской области и самого города. Видео инцидента опубликовали в сети 10 июля.

В телефоне глава страны прочитал информацию, что Годунко, который представляет партию «Батькивщина», был осужден за разбой с тяжкими телесными повреждениями.

«Это вы? Выйдите отсюда… Разбойник ты. Плохо слышишь меня?», — заявил Зеленский и показал на двери.

Секретарь стал препираться. Тогда президент попросил его выйти на английском, произнеся слово «Exit». Годунко напомнил лидеру Украины про предвыборный ролик, в котором говорилось, что «все украинцы — президенты».

«Да иди уже, Господи. Слышите или нет? Ты точно не президент, у президента нет криминала. Иди гуляй», — ответил Зеленский.

После совещания украинский глава пообещал связаться с и.о. главы Службы безопасности Иваном Бакановым насчет секретаря.

«Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта», — сказал он.

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Автор: Анна Манц
#украина #борисполь #зеленский

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