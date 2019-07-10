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13:41   10 Июля 2019
Россия

Беглов пообщался с сотрудниками завода Nissan

Беглов пообщался с сотрудниками завода Nissan

Глава Петербурга Александр Беглов посетил завод Nissan и поздравил с его десятилетием коллектив. Об этом 10 июля сообщают «Невские новости»

По информации издания, в среду врио губернатора пообщался с коллективом завода на самые актуальные темы города. Кроме этого, Беглов отметил высокое качество продукции, выпускаемое предприятием, благодаря чему сотрудники завода обеспечены рабочими местами на долгое время. 

Градоначальник также объяснил, почему объезжает крупные предприятия города. Он хочет понять потребности работников и узнать, какие у них есть пожелания. Беглов подчеркнул, что для Петербурга очень важен автокластер, и потому правительство старается его поддерживать. 

Врио главы города напомнил, что доход Петербурга от промышленности составляет сегодня порядка 37%, и он будет увеличиваться. Беглов также обсудил с сотрудниками увеличение средней зарплаты до 100 тысяч рублей, строительство новых путепроводов, концепцию «умного города», выполнение социальных обязательств и заключенные на ПМЭФ договоры. 

«Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» работает в Петербурге уже 10 лет. Строительство самого завода началось в 2006 году.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #политика #общество #беглов #nissan

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