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13:32   10 Июля 2019
Россия

Российские школы предложили сделать многоэтажными

Российские школы предложили сделать многоэтажными

Генеральный директор инженерного центра «Атомик» Евгений Голубенко в среду, 10 июля, сообщил, что организация подготовила проект поправок в ряд СанПиНов для школ. По его словам, центр предложил сделать российские школы многоэтажными, чтобы у детей и родителей уходило меньше времени на дорогу. Количество этажей в школах хотят увеличить до шести, если в городе проживают более 250 тысяч человек.

Голубенко объяснил Федеральному агентству новостей, что нововведение позволит не только увеличить вместимость школ, но и ликвидировать вторую смену. Также центр предложил разрешить ориентацию классов на любые стороны света. Согласно действующим нормам, можно ориентировать классы только на юг или восток. 

Автор проекта отметил, что «Атомик» уже создавал экспериментальные классы, которые оснастили медицинским оборудованием. В 2018 году в таких классах занимались ученики седьмых классов. Специалисты постоянно наблюдали за школьниками.

«По итогам мы сделали выводы, что ориентация классов на север или запад не влияет на здоровье детей», — добавил Голубенко.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #школы #многоэтажки

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