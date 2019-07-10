Пригожин прокомментировал решение Украины по детскому Евровидению

Продюсер Иосиф Пригожин считает глупым решение украинского вещателя запретить участвовать в Евровидении детям, которые приезжали на концерты в Россию. Он отметил, что культура, напротив, должна объединять людей, пишет «360».

Президент Украины, как актер в прошлом, должен объединять людей с помощью культуры, считает Пригожин. По его словам, лишать артистов возможности выступать в других странах является преступлением против человечества. Демократия потерпела крушение, заявил продюсер.

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что Европейский вещательный союз (ЕВС) должен обратить внимание на решение украинского вещателя. Очень грустно, когда детей вплетают в грязные политические игры, сказал он.