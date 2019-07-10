Член Общественной палаты выяснил, почему в Петербурге вода была такая дорогая

До недавнего времени тарифы на воду в Петербурге были одними из самых высоких в России. Однако в 2018 году Контрольно-счетная палата выявила в деятельности ГУП «Водоканал» нецелевые траты, кредиты, госзакупки без конкурсных процедур. Ущерб от нарушений оценивается в сотни миллионов рублей, пишет портал Ruposters.

В предыдущие годы тарифы на воду в Петербурге постоянно повышались. Объяснялось это большой задолженностью потребителей — 8,5 миллиарда рублей. Но при этом в 2017 году выручка «Водоканала» составила более 32 миллиардов рублей. Кроме того, компания постоянно просила деньги у государства. Возникает закономерный вопрос: почему предприятию не хватало тех денег, которые оно зарабатывало?

Ревизия, которая прошла в конце 2018 года, позволила выяснить, что на протяжении многих лет «Водоканал» платил некоему ООО «Развитие и Инвестиции», которое выставляло счета за электроэнергию с нарушением договора и действующего законодательства. В результате ущерб «Водоканала» за три года такого «сотрудничества» составил почти 1,8 миллиарда рублей.

Договор был расторгнут. В 2019 году на «Водоканал» прошли с обысками. В итоге должности лишился глава предприятия Евгений Целиков.

О владельце ООО «Развитие и Инвестиции» Малееве Алексее практически ничего не известно. Однако юристу и члену Общественной палаты Илье Ремесло удалось выяснить, что Малеев также владеет ООО «Сельхозлизинг», которое находится по тому же адресу, что и ООО «БиоКей». В свою очередь учредителем ООО «БиоКей» является ОАО «Отрадное», которое возглавляет жена бывшего директора «Водоканала» Феликса Кармазинова.

Ремесло предполагает, что Малеев, чья компания поставляла электроэнергию «Водоканалу», является давним деловым партнером руководства этой компании. ООО «Развитие и Инвестиции» было создано всего за несколько месяцев до начала сотрудничества с «Водоканалом». Позже договор несколько раз продлевали. Это и непрозрачный механизм ценообразования привели к миллиардным убыткам предприятия и росту тарифов на воду. Конец бьющему по карману горожан сотрудничеству положили масштабные проверки городских властей.