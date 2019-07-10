Руководство турбазы, отказавшееся принимать детей с ВИЧ, накажут за документацию

Прокуратура завершила проверку нижегородской турбазы, руководство которой отказалось принимать детей больных ВИЧ. Материалы переданы в Роспотребнадзор для мер административного наказания. Об этом говорится в ответе Нижегородской прокуратуры на обращение зампреда парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксане Пушкиной. Текст ответа имеется в распоряжении «Политики Сегодня».

Поводом для административного наказания стало отсутствие письменных договоров между фондом, который рассчитывал привести детей и турбазой. Также следуют и другие «нарушения», о которых прокуратура умалчивает.

«В ходе проверки выявлен ряд нарушений законодательства в указанной сфере [в сфере защиты прав потребителей], в том числе непредоставление потребителю информации продавце (исполнителе), отсутствие договоров в письменной форме между потребителями и исполнителем, наличие в договорах об оказании услуг условий, ущемляющих права потребителей и другие нарушения», — говорится в тексте документа.

По меньшей мере 30-ти ребятам и их родителям руководство турбазы отказало в заезде 7 июня. Всего пострадавших 50 человек. Проект «Школа маленьких плюсиков», который должен был проходить июле на турбазе, курировала Ольга Кузьмичева, директор фонда «СТЭП».

Фонд заключил устную договоренность, утвердил даты заезда, родители внесли предоплату. Однако 10 человек из числа персонала явились к директору турбазы и наотрез отказались обслуживать больных детей: потому как их не уведомили об особом статусе ребят. Деньги, потраченные родителями на путевки, турбаза вернула обратно: аванс составил 50 тысяч рублей. Дети прошли лечение в другом месте.

Проверка по линии Роспотребнадзора закончена. Работу продолжает Следственный комитет в рамках уголовного дела за дискриминацию (УК РФ Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина). Дело находится на контроле у прокуратуры.

«Произошедшая история ужасает своей абсурдностью и неквалифицированностью сотрудников турбазы. Конечно, такого рода дискриминация должна пресекаться. Она попирает права несовершеннолетних, а действия руководства турбазы свидетельствует о грубом нарушении Конституции РФ», — считает Пушкина.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей благодарна руководству Генеральной прокуратуры РФ и СК РФ за то, что они провели проверку и встали на защиту прав детей.