Мэр Екатеринбурга рассказал о коньячке, который делает людей счастливыми

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, выступая на «Иннопроме-2019», как передает корреспондент «Политики Сегодня», усомнился, что технологии делают жителей города счастливее.

«Вот люди, которые приезжают в Екатеринбург, говорят, что хороший, чистый город. А внутренняя позиция горожан: свистим не так, ходим не так, все плохо, - заметил градоначальник. - Этот инструментарий [умный город] он нам помогает, но живем-то мы сами. Со временем Макиавелли поменялось немного. Да, у нас появились гаджеты, и ездим мы не на лошадях, а на автомобилях. Но это всего лишь технологии. Сам человек остался человеком. Он не будет чувствовать себя счастливым, когда его с утра будят, отправляют на работу, дают еду, которая полезна. А покурить? А коньячку?».