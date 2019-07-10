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13:42   10 Июля 2019
Россия

Мэр Екатеринбурга рассказал о коньячке, который делает людей счастливыми

Мэр Екатеринбурга рассказал о коньячке, который делает людей счастливыми

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, выступая на «Иннопроме-2019», как передает корреспондент «Политики Сегодня», усомнился, что технологии делают жителей города счастливее.

«Вот люди, которые приезжают в Екатеринбург, говорят, что хороший, чистый город. А внутренняя позиция горожан: свистим не так, ходим не так, все плохо, - заметил градоначальник. - Этот инструментарий [умный город] он нам помогает, но живем-то мы сами. Со временем Макиавелли поменялось немного. Да, у нас появились гаджеты, и ездим мы не на лошадях, а на автомобилях.  Но это всего лишь технологии.  Сам человек остался человеком. Он не будет чувствовать себя счастливым, когда его с утра будят, отправляют на работу, дают еду, которая полезна.  А покурить? А коньячку?».

Мэр Екатеринбурга рассказал о коньячке, который делает людей счастливыми

Технологические проекты, как добавил мэр Екатеринбурга, не всегда выходят реалистичными. Коррективы вносит прогресс.

«В начале 2000 годов, вы будете смеяться, был стратегический проект - «телефон для всех», подразумевалось обеспечить домашним телефоном всех горожан. В 2005 году количество абонентов сотовой связи превысило число жителей города. Это технологии», - отметил он. 

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Автор: Мария Владимирова
#екатеринбург #технологии #счастье #иннопром-2019

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