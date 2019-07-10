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13:10   10 Июля 2019
Россия

Мэр Екатеринбурга оценил в 70 млрд рублей строительство второй линии метро

Мэр Екатеринбурга оценил в 70 млрд рублей строительство второй линии метро

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2019» заявил, что стоимость строительства второй ветки городского метро предварительно оценили в 70 миллиардов рублей, а при достаточном финансировании ее возведут за пять-шесть лет. Ранее власти города выделили из бюджета 250 миллионов рублей на проектно-изыскательские работы по строительству подземки​​​.

«Вся ветка с запада на юг может стоить несколько десятков миллиардов в районе 60–70», — сказал Высокинский.

Мэр Екатеринбурга отметил, что на проектирование второй ветки необходимо более миллиарда рублей. По его словам, часть денег уже вложили, если город не спроектирует строительство подземки​​​, тогда не сможет запросить областные и федеральные источники средств.

Мэр Екатеринбурга оценил в 70 млрд рублей строительство второй линии метро

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Автор: Анатолий Кубарев
#екатеринбург #метро #общество #высокинский

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