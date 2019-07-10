Мэр Екатеринбурга оценил в 70 млрд рублей строительство второй линии метро
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2019» заявил, что стоимость строительства второй ветки городского метро предварительно оценили в 70 миллиардов рублей, а при достаточном финансировании ее возведут за пять-шесть лет. Ранее власти города выделили из бюджета 250 миллионов рублей на проектно-изыскательские работы по строительству подземки.
«Вся ветка с запада на юг может стоить несколько десятков миллиардов в районе 60–70», — сказал Высокинский.
Мэр Екатеринбурга отметил, что на проектирование второй ветки необходимо более миллиарда рублей. По его словам, часть денег уже вложили, если город не спроектирует строительство подземки, тогда не сможет запросить областные и федеральные источники средств.